Застрелился известный украинский режиссер

Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства мужчины. Его труп обнаружили со сквозным огнестрельным ранение в челюсть. Рядом с телом нашли оружие.

В Черниговской области в одном из сел Бахмачского района обнаружили застреленным 36-летнего режиссера и основателя нескольких этнофестивалей Леонида Кантера.

По информации сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, полиция расследует самоубийство мужчины.

Согласно информации, полиция Черниговщины открыла уголовное производство по факту самоубийства мужчины в одном из сел Бахмачского района.

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«Вечером 4 июня в полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранение в челюсть. Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие», - говорится в сообщении полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство и проверяются все обстоятельства происшествия.

Собственные источники УНИАН в правоохранительных органах подтвердили, что погибший - режиссер Кантер.

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Справка УНИАН. Леонид Кантер (родился в 1981 году в Киеве) - украинский продюсер, режиссер, путешественник и писатель.

В 2002 году получил первое высшее образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (специальность «Актер театра и кино, ведущий телепрограмм»). В 2005 г. - второе высшее образование в КНУТКиТ (специальность «Режиссер телевидения»).

В 2003 г. - основал киностудию «Лизард филмс». Студия сняла около 50 короткометражных, несколько полнометражных и документальных лент.

В 2004-2007 гг. - работал преподавателем КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого.

В 2007 г. Кантер с семьей поселился на хуторе Обирок в Черниговской области.

В 2015 г. снял полнометражный документальный фильм о Небесной сотне «Добровольцы Божьей четы», в 2018 г. - фильм о погибшем в АТО оперном певце, Герое Украины Василии Слипаке «Миф».

Кантер был основателем этнических фестивалей на хуторе Обирок - «Хлеб», «Мама Африка» и других.

Вместе с женой воспитывали троих детей.

Как сообщал УНИАН, ранее умер народный артист Украины, известный театральный, кино- и телеактер Олег Треповский.