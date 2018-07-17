В Одесской области при загадочных обстоятельствах умер младенец

Тело ребенка направлено на экспертизу. Окончательная причина смерти будет установлена после получения ее результатов.

В Одесской области полиция начала проверку по факту смерти 5-месячного мальчика.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, ЧП произошло накануне в селе Приморское Белгород-Днестровского района.

Отмечается, что о смерти 5-месячного мальчика в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции сообщил его дедушка. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа.

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«По словам матери, вечером она покормила сына, положила его на кровать и вышла на улицу. Примерно через 20 минут зашла проверить, спит ли ребенок, и услышала хрип. Женщина вызвала «скорую» и пыталась оказать помощь ребенку, но до приезда врачей мальчик умер», - рассказали в главке.

При поверхностном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Тело младенца направлено в Белгород-Днестровское бюро судебно-медицинских экспертиз. Окончательная причина смерти будет установлена после получения их результатов.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.