Нашли «агитатора», устроившего СМС-рассылку против партии Вакарчука – он агитировал за «ЕС» Порошенко (фото, видео)

Полиция установила, что абонентская база получателей смс была сформирована еще во время президентских выборов 2019.

Правоохранители разоблачили на Львовщине депутата сельсовета, который организовал массовую смс-рассылку для дискредитации политической партии «Голос».

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Как сообщается на сайте нацполиции, подробности инцидента сообщил начальник Департамента киберполиции НП Украины Сергей Демедюк.

Так, правоохранители установили, что депутат заключил договор с мобильным оператором на ежемесячную рассылку до 25 тысяч смс-сообщений. В сообщениях отмечалось, что партия «Голос» не проходит процентный барьер, следовательно, людей провоцировали не голосовать за указанную партию.

«В рамках досудебного расследования работники киберполиции установили, что фактически лицо, которое использует смс-рассылку с альфа-именем «Peremoga», является одним из депутатов городских сельсоветов Львовской области. В качестве физического лица-предпринимателя он оформил смс-рассылку с одним из операторов мобильной связи, в количестве от 5 до 25 тысяч в течение месяца», - сообщил Демедюк.

Глава киберполиции добавил, что кроме контрагитации против оппонентов, нарушитель использовал смс-рассылку для агитации за политическую партию «Европейская солидарность».

Кроме того, было установлено, что абонентская база получателей указанных смс-сообщений была сформирована еще во время президентских выборов 2019 года одной из политических партий, которая доминировала на Львовщине.

По выявленному факту открыто уголовное производство по ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Ранее лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что на Западной Украине люди получают СМС-сообщения с призывом не голосовать за его политсилу на досрочных выборах в Верховную Раду. С этого же номера людей звали на встречу с Петром Порошенко. "Голос" подал соответствующие заявления в правоохранительные органы.