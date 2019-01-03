Зеленский сократил отставание от Тимошенко в рейтинге кандидатов в президенты - опрос

Социологи констатировали, что есть явный лидер и четыре кандидата, которые будут бороться за шанс принять участие во втором туре выборов.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возглавила бы первую пятерку кандидатов, если бы выборы президента состоялись на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные опроса общественного мнения представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, уровень поддержки первой пятерки кандидатов был бы таким: Юлия Тимошенко - 13,4% из всех (18,6% из тех, кто определился и будет голосовать), Владимир Зеленский - 10,8% (15%), Юрий Бойко - 8,5% (11,8%), Анатолий Гриценко - 8,1% (11,2%), Петр Порошенко - 7,7% (10,7%).

То есть есть явный лидер и четыре кандидата, которые будут бороться за шанс пройти во второй тур", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Также, как сообщается, 77,8% респондентов заявили, что готовы на выборах президента прийти на избирательные участки. Указали, что точно не будут голосовать, 17,8% опрошенных, 4,9% не определились, будут ли голосовать, или уклонились от ответа.

Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что высокий антирейтинг сегодня имеют нынешний президент Порошенко (никогда бы не проголосовали за него 51,9% опрошенных), Тимошенко (28,9%), представитель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Бойко (24,8%) и председатель Радикальной партии Олега Ляшко (22,8%).

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При этом самый большой потенциал к росту рейтинга (называют вторым возможным кандидатом, за которого могут проголосовать) имеют председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко 7,6%, щоумен Владимир Зеленский (6,5%) и Тимошенко (5,5%).

Опрос общественного мнения проводили с 16 по 22 декабря 2018 года совместно Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени А.Яременко. Опрос охватил всю территорию страны (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону. Всего было опрошено 2045 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% не превышают 2,2%. Уровень кооперации респондентов составляет 57%. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".

Напомним, Владимир Зеленский во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1" заявил о своем решении баллотироваться на пост президента Украины.

Согласно опросу компании Seetarget, проведенному с 1 по 6 декабря методом личных интервью, Зеленский занимает второе место с 9,0% (среди тех, кто определился – 12,7%) в рейтинге потенциальных кандидатов на президентских выборах 2019 года, уступая лишь Юлии Тимошенко (14,2% опрошенных, среди тех, кто определился - 20,2%). Нынешний президент Петр Порошенко на третьей позиции с 8,6% (12,3%).