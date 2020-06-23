Пробки в Киеве: что происходит утром на дорогах столицы (карта)

Местами пробки образовались из-за утренних ДТП.

В столице во вторник утром на многих магистралях образовались традиционные для этого времени суток пробки.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Согласно информации сервиса, со стороны Троещины стоят в пробке Северный мост и проспект Шухевича. На этом же мосту в сторону левого берега ведутся ремонтные работы, а в районе развязки на бульваре Перова произошло сразу два ДТП.

Движение по мосту Метро затруднено - транспорт скопился на Броварском проспекте до станции метро "Лесная". В районе "Черниговской" ситуацию усложнил ремонт дороги. Ремонтируют сейчас и мост Патона, там также образовалась пробка до проспекта Соборности. Южный мост сейчас двигается стабильно, однако перед ним нужно постоять в пробке, которая тянется до "Позняков" по проспекту Бажана. Недалеко от станции метро "Осокорки" произошло ДТП.

В центре города, несмотря на несколько аварий, больших проблем с движением нет. Пробка видна на Воздухофлотском проспекте в районе пересечения с проспектом Победы, на котором ведется ремонт дороги. Транспорт также скопился на улицах Телиги и Богатырской - там тоже не обошлось без аварий.

Как сообщал УНИАН, накануне в Кабмине анонсировали ужесточение контроля за соблюдением карантина в транспорте.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram