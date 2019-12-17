Геннадий Рябцев: в Украине идет плановое снижение цен на топливо. И потенциал падения, возможно, более чем на 30-40 копеек, имеется

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства взялось за рынок нефтепродуктов - намерено принять меры для снижения цен на бензин на автозаправочных станциях Украины. «Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%. По моему мнению, это многовато. Курс укрепляется, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают. Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия, полностью в соответствии с законом», - заявил глава ведомства Тимофей Милованов.

Немногим ранее свои обязательные к рассмотрению рекомендации основным игрокам нефтерынка - WOG, ОККО, UKRNAFTA, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG и GLUSCO - направил Антимонопольный комитет. В них идет речь о необходимости снижения розничных цен на бензин, учитывая ряд рыночных факторов. Комитет провел анализ ситуации в июне-ноябре и установил следующие факты: средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%; курс доллара к гривне снизился почти 12%; средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо упали на 5-5,6%. При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка остался практически неизменным.

Учитывая значительное влияние рынков нефти и нефтепродуктов на все отрасли национальной экономики, энергетическую безопасность государства и уровень жизни населения, АМКУ порекомендовал: «Принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке… О результатах рассмотрения рекомендаций сообщить Антимонопольному комитету в 10-дневный срок со дня их получения».

Между тем, цены на нефтепродукты, даже без заявлений Милованова и АМКУ, снижаются уже несколько месяцев подряд. Причин несколько: длительное и устойчивое укрепление гривни и падение цен на внешнем нефтерынке.

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В Нацбанке также подчеркивают, что рост курса нацвалюты, который продолжается третий месяц, создал потенциал для снижения цен на топливо примерно на 5% (1,3-1,5 грн/л в зависимости от вида и качества).

Действительно, только за счет укрепления гривни бензин в крупном опте (ж/д цистерна и более) подешевел на 350-400 грн/т, дизтопливо – на 300 грн/т, что дало возможность трейдерам начать снижение цен в рознице. Дорожает только LPG-газ, но это происходит из-за сокращения объемов его предложения.

По данным компания UPECO, к 16 декабря сетевые операторы продолжили снижать цены на бензины и дизельное топливо - на 10-50 копеек за литр. Как результат, средняя стоимость бензина А-92 на АЗС составляет 27,21 грн/л, А-95 – 28,32 грн/л, ДТ – 27,63 грн/л.

При этом операторы уверяют, что заявление Антимонопольного комитета, как и анонсирование Миловановым войны с ценами на бензин, к происходящему не имеют отношения. Стоимость топлива тянут вниз важные экономические факторы.

О том, что же происходит на рынке нефтепродуктов и можно ли ожидать дальнейшего падения стоимости топлива, в интервью УНИАН рассказал эксперт аналитического центра DiXi Group Геннадий Рябцев.

Как вы оцениваете заявление Милованова?

Сомневаюсь, что у Министерства развития экономики существуют легальные рычаги, с помощью которых можно снизить цены на заправках.

Между тем, сейчас цены на АЗС падают. К этому процессу имеют отношение рекомендации Антимонопольного комитета?

Цены на бензин падают не вследствие решения Антимонопольного комитета. Это происходит потому, что таковы реалии. К снижению стоимости топлива привели объективные причины.

Какие?

Динамика цен на сегодня определяется тремя основными факторами. Первый - стоимость нефтепродуктов на границе, поскольку Украина импортирует, как минимум, 2/3 нефтепродуктов: 88% - дизельного топлива, 75% - сжиженного нефтяного газа, 54% - бензина. Второй показатель – курс гривни, сейчас нацвалюта укрепляется, естественно, цены снижаются. Третий – спрос на топливо как у нас в стране, так и за рубежом. К примеру, на сегодня цена на нефтяной газ растет, так как вырос спрос в Польше. Поэтому именно в РП пошли парии российского и белорусского сжиженного газа. Украина конкурирует с Польшей за этот ресурс. Поэтому у нас цены пошли вверх.

Все это мы уже проходили, и неоднократно, достаточно посмотреть на динамику цен в мае. Тогда бензин подешевел на 1,4 гривни, настолько же и дизельное топливо. И ни Антимонопольный комитет, ни Милованов к этому не имели никакого отношения. Просто рынок реагировал на перечисленные факторы. «Нефтебизнес» в любом случае заинтересован продать как можно больше топлива. Но существуют периоды, когда названные мной факторы работают в противовес друг другу. Например, несколько недель назад гривня укреплялась, а стоимость нефтепродуктов на границе росла. Поэтому цены и не снижались. Как только нефтепродукты стали снижаться в цене, а гривня продолжила укрепляться, цены на внутреннем рынке пошли вниз. И вовсе не потому, что АМКУ взял рынок под контроль.

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У комитета для мониторинга цен на «вооружении» точно такой же программный комплекс, как и у большинства участников рынка. Его создала нефтегазовая ассоциация, которая на то время называлась Ассоциация операторов рынка нефтепродуктов Украины. Вот таким образом АМКУ получил этот аналитический инструмент. Когда комитет обнародовал свой пресс-релиз о необходимости снижать цены на бензин, компании это и так уже сделали. Они промониторили ситуацию с помощью этого же механизма, и стали опускать цены.

А в целом есть ли у государства рычаги для еще большего снижения цен?

Рычагов влияния на рынок нет. Арсений Яценюк в его бытность премьером их все обнулил. До этого было распоряжение Кабинета министров о перечне товаров, в отношении которых можно было вводить ценовые ограничения. В данном списке были нефтепродукты. И, теоретически, можно было постановлением правительства установить предельную розничную наценку. Такой инструмент был у государства, но потом решили, ввиду создания у нас «рыночной» экономики, его ликвидировать. Поэтому непонятно, как Милованов теперь будет вмешиваться в рынок.

Возможно, стоит возродить распоряжение о граничных ценовых надбавках?

Возможно, но только нужно будет каким-то образом объяснить такую «антирыночную» позицию.

Милованов заявил, что маржа у продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%, что слишком много. Поэтому и хотят принять меры для наведения порядка в этой сфере…

Думаю, Милованов должен будет обнародовать подсчеты ведомства. Я, например, считают, что маржа иная. Пусть покажет инструмент, с помощью которого можно все цифры проверить.

А кто в Украине занимается мониторингом рынка нефтепродуктов?

У нас нет органа, на который возложены обязанности государственного надзора и контроля в этой сфере. Кабинет министров, видимо, забыл установить такой орган. Хотя Соглашение об ассоциации с Евросоюзом обязывало Украину его создать еще в 2015 году. Но по сей день никому никакого дела нет, что происходит на рынке нефтепродуктов.

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Кроме того, государственная система контроля качества нефтепродуктов полностью разрушена, как и государственная система контроля безопасности АЗС и нефтебаз. У нас четыре раза взрывались автозаправки и нефтебазы в сети БРСМ-Нафта. Погибли люди. Но до сих пор работает эта сеть. Никто не ответил за случившееся, никто из собственников не сел. Хотя, есть все основания задаться вопросом – почему БРСМ-Нафта работает на рынке? И еще один важный вопрос – что у нас происходит в нелегальными АЗС? Им, вроде бы, объявили войну. В прошлом году даже появилась карта с якобы месторасположением автозаправочных станций, которые не имеют права на торговлю топливом. И что? Число «левых» АЗС не сократилось. А почему? Ведь есть все адреса, нужно только приехать и арестовать нарушителей, конфисковать все противозаконное?

У нас в балансе, который публикует Госстат, дыра между производством плюс импорт минус экспорт, потребление и запасы, - полтора миллиона тонн нефтепродуктов неучтенного топлива всех марок в год.

Откуда эта дыра берется?

Вопрос к таможне, или к тому же Милованову. Дыра от того, что кое-кто забросил свои обязанности по контролю рынка нефтепродуктов. Нужно сначала разобраться с теми, кто нелегально работает, кто не платит налоги, а, значит, сокращаются поступления в бюджет, а только потом заниматься ценами. Видимо, в Минэкономики умеют только считать маржу.

Чего украинцам следует ожидать на рынке топлива на ближайшую перспективу?

В Украине идет плановое снижение цен на топливо. Если гривня продолжит укрепляться, а цены на нефтепродукты на границе будут хотя бы стабильными, то есть потенциал падения цен. Возможно, более чем на 30-40 копеек. Повторюсь, дальше все будет определяться основными тремя факторами – курс гривни, цена на границе и спрос.

А может каждый украинец самостоятельно определять прогнозную цену бензина?

В принципе, может. Каждый 1% изменения стоимости топлива на границе через две недели может привести к изменению цен в рознице на 10 копеек. То есть, рост стоимости - плюс 10 копеек, снижение – минус 10 копеек. Каждые 10 копеек в коммерческом курсе гривни через две недели могут привести к изменению цен в рознице на 7-8 копеек.

Единственное, все зависит от того, как эти факторы между собой коррелируют. Если гривня укрепляется, а цены на границе снижаются, то, значит, точно топливо будет дешеветь. Если гривня укрепляется, а цены растут, то ничего существенного не произойдет. Если гривня падает, а цены растут, то на внутреннем рынке тоже будет рост. Причем он всегда происходит быстрее, чем снижение цен. И это не украинская особенность, это - правила рынка любой страны, экономические принципы.

Нана Черная