Самый длинный трамвай в Украине испытали в Одессе (фото)

19:24, 20 октября 2019
Транспорт
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фото facebook/zheman.dn

Об этом сообщил директор предприятия КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман в Facebook.

Длина Odissey MAX составляет почти 31 метр, пишет hromadske.ua. Он состоит из трех секций на базе кузова TatraT3 и способен перевозить до 280 пассажиров одновременно при 62 посадочных местах.

Стоимость трамвая составляет 18 млн гривень.

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Теги: #трамвай#Одессапогода в Одессе