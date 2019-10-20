Самый длинный трамвай в Украине испытали в Одессе (фото)

Длина Odissey MAX составляет почти 31 метр.

На улицы Одессы впервые вышел самый длинный в Украине трехсекционный трамвай Odissey MAX.

Об этом сообщил директор предприятия КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман в Facebook.

Длина Odissey MAX составляет почти 31 метр, пишет hromadske.ua. Он состоит из трех секций на базе кузова TatraT3 и способен перевозить до 280 пассажиров одновременно при 62 посадочных местах.

Стоимость трамвая составляет 18 млн гривень.