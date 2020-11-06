Оценка ByteDance выросла до $180 миллиардов.

Китайская ByteDance Ltd, являющаяся материнской компанией TikTok, ведет переговоры о привлечении $2 млрд от группы инвесторов, в том числе от фонда Sequoia.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте такжеSony Music открывает свой каталог для сообщества TikTok

Отмечается, что в ходе сделки инвесторы могут оценить ByteDance в $180 млрд. По данным CB Insights, в последний раз компания была оценена в $140 млрд.

Условия раунда могут измениться, поскольку переговоры еще идут, отмечает издание.

По словам источников, ByteDance также может начать подготовку некоторых из своих крупнейших активов, включая Douyin (китайский аналог TikTok) и Toutiao (новостной сервис, основанный на рекомендациях искусственного интеллекта), к выходу на IPO в Гонконге.

Ситуация в TikTok

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН