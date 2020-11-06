Китайская ByteDance Ltd, являющаяся материнской компанией TikTok, ведет переговоры о привлечении $2 млрд от группы инвесторов, в том числе от фонда Sequoia.
Об этом пишет Bloomberg.
Читайте такжеSony Music открывает свой каталог для сообщества TikTok
Отмечается, что в ходе сделки инвесторы могут оценить ByteDance в $180 млрд. По данным CB Insights, в последний раз компания была оценена в $140 млрд.
Условия раунда могут измениться, поскольку переговоры еще идут, отмечает издание.
По словам источников, ByteDance также может начать подготовку некоторых из своих крупнейших активов, включая Douyin (китайский аналог TikTok) и Toutiao (новостной сервис, основанный на рекомендациях искусственного интеллекта), к выходу на IPO в Гонконге.
Ситуация в TikTok
- 7 сентября 2020 года компания TikTok выиграла спор за украинский домен.
- 28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.
- 27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.
- 8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.
- 13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.
- 10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram