Сегодня минимальная зарплата в Украине составляет 6,5 тыс. грн, а с 1 октября составит 6,7 тыс. грн.

Кабинет министров Украины не видит возможности увеличить минимальную заработную плату в 2023 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Пока что мы как правительство не видим возможности и не имеем этой возможности увеличить минимальную заработную плату за тот бюджет, который у нас есть. Мы понимаем, что основные наши расходы идут на армию, основные кредитные средства партнеров идут фактически на социалку. Поэтому пока ситуация объективно и честно такая", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сейчас минимальная зарплата составляет 6,5 тыс. грн, а с 1 октября 2022 года составит 6,7 тыс. грн.

Война в Украине и госбюджет

29 июля 2022 года стало известно о том, что НБУ планирует прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.

3 августа 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.

15 августа из-за войны в Украине увеличили расходы госбюджета.

По данным советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, годовой дефицит госбюджета в условиях продолжения войны достигнет в конце 2022 года 50 млрд долларов, или около 30-35% ВВП.

За январь-август 2022 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд грн. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн.

8 сентября 2022 года в Минфине сообщили о том, что в госбюджете-2023 будет предусмотрено сокращение расходов всех органов власти.

В Минфине уже заявляли, что правительство не предусмотрело повышение минимальной зарплаты в проекте госбюджета-2023.

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