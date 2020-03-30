Кабмин упростил закупку товаров и услуг для борьбы с коронавирусом

Теперь заказчику нужно лишь обнародовать информацию о запланированной закупке и по результатам ее проведения отчитаться в электронной системе закупок.

Кабинет министров Украины облегчил процесс закупок товаров, работ и услуг, необходимых для преодоления коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте такжеЭкономика упадет на 3,9%, безработица вырастет до 9,4%: Кабмин спрогнозировал последствия коронавируса в Украине

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, соответствующее постановление было принято 29 марта на внеочередном заседании правительства.

«Такие закупки теперь могут осуществлять все заказчики на территории Украины. Согласно решению, заказчику нужно лишь обнародовать информацию о запланированной закупке и по результатам ее проведения отчитаться в электронной системе закупок», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в соответствии с перечнем товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), осуществлять закупки могут все заказчики на территории Украины, тогда как ранее такую возможность имели только учреждения здравоохранения.

«Мы должны максимально облегчать все процессы, направленные на преодоление коронавируса. Мы учли предложения от компетентных ведомств, бизнеса и организаций и упростили механизм закупок соответствующих товаров и услуг, а также расширили круг заказчиков. Такие изменения дают возможность обеспечить оперативное и своевременное осуществление заказчиками закупок», - цитирует министра развития экономики Игоря Петрашко его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин принял решение до 19 апреля упростить порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 на территории Украины. Постановлением определено, что закупки, которые необходимы для борьбы со вспышками COVID-19, осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цена, объем и так далее). Для этого заключенный договор о закупке должен быть загружен в е-систему вместе со всеми приложениями к нему.