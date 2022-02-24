Этот штаб будет заниматься отдельными вопросами в экономической сфере.

Кабинет министров создает оперативно-экономический штаб, который в условиях войны с Россией будет заниматься отдельными вопросами в экономической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сейчас создается премьером оперативно-экономический штаб, который занимается отдельными вопросами в экономической сфере", - сказал он.

Также Подоляк отметил, что, кроме предприятий, подвергшихся прямому нападению вооруженных сил Российской Федерации, все остальные работают в штатном режиме.

Что касается энергетической сферы, то она также работает в штатном режиме.

"У нас нет блэк-аутов сегодня никаких пока что, также интернет и мобильная связь - все работает в штатном режиме с отдельными перегрузками, которые есть на отдельных направлениях, и мы стараемся все это быстро уладить", - сказал он.

По положению дел в инфраструктурной сфере Подоляк отметил, что все порты закрыты военными, крупные автомагистрали работают в штатном режиме, но есть некоторая перегрузка в западном направлении.

"Нет ни на каких магистралях эксцессов или чего-то другого", - сказал он.

Подоляк добавил, что из-за спекулятивного высокого спроса есть дефицит топлива, который сейчас решается.

Также он отметил, что на сегодня есть проверенные складские запасы продуктов питания на 15-20 дней прямо в сетях магазинов.

"Если будет спекулятивный спрос, как на автозаправках, тогда чуть меньше у нас будут по количеству дней запасы продуктов питания, но я думаю, что это будет решаться в оперативном режиме", - сказал Подоляк.