Еврокомиссия выделила Украине 500 миллионов евро финпомощи

Всего в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи, запущенной в 2014 году, ЕС выделил Украине 3,8 миллиарда евро.

Европейская комиссия поддержала выделение Украине второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 миллиона евро.

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Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии на своем официальном сайте.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что Украина выполнила все необходимые требования для получения транша, и пообещал дальнейшую финансовую помощь.

"В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украина выполнила все необходимые требования, и мы готовы ей предоставить 500 миллионов евро. Также в рамках поддержки экономики соседних государств в их борьбе с экономическими последствиями коронавируса, ЕС предоставит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи", - цитирует пресс-служба слова Домбровскиса.

Всего в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи, запущенной в 2014 году, ЕС выделил Украине 3,8 миллиарда евро.

Как сообщал УНИАН, 15 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что надеется в ближайшие две недели получить второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро от Европейского Союза.

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