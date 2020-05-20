Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 миллиарда евро помощи

Теперь Еврокомиссия должна подписать с правительством Украины меморандум о выделении средств.

Совет Европейского Союза на сегодняшнем заседании поддержал предложение Еврокомиссии выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на преодоление экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Читайте такжеЗеленский анонсировал подписание меморандума с МВФ в мае

Об этом сообщила пресс-служба Совета.

Финансовые средства будут доступны в течение двенадцати месяцев с момента утверждения их выделения и будут выплачиваться двумя частями.

Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Теперь Еврокомиссия должна подписать с правительством Украины меморандум о выделении средств.

В рамках макрофинансовой помощи соседним странам Совет ЕС также проголосовал за предоставление финансовой помощи Албании (180 млн евро), Боснии и Герцеговине (250 млн), Грузии (150 млн), Иордании (200 млн), Косово (100 млн), Молдове (100 млн), Черногории (60 млн), Северной Македонии (160 млн) и Тунису (600 млн).

Как сообщал УНИАН, в апреле Еврокомиссия предложила предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19.

5 мая послы 28 стран-членов Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии.

15 мая Европейский парламент на пленарном заседании поддержал предложение Еврокомиссии выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.