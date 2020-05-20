Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине 1,2 миллиарда евро помощи
Совет Европейского Союза на сегодняшнем заседании поддержал предложение Еврокомиссии выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на преодоление экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Об этом сообщила пресс-служба Совета.
Финансовые средства будут доступны в течение двенадцати месяцев с момента утверждения их выделения и будут выплачиваться двумя частями.
Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.
Теперь Еврокомиссия должна подписать с правительством Украины меморандум о выделении средств.
В рамках макрофинансовой помощи соседним странам Совет ЕС также проголосовал за предоставление финансовой помощи Албании (180 млн евро), Боснии и Герцеговине (250 млн), Грузии (150 млн), Иордании (200 млн), Косово (100 млн), Молдове (100 млн), Черногории (60 млн), Северной Македонии (160 млн) и Тунису (600 млн).
Как сообщал УНИАН, в апреле Еврокомиссия предложила предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19.
5 мая послы 28 стран-членов Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии.
15 мая Европейский парламент на пленарном заседании поддержал предложение Еврокомиссии выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.