Подавляющее большинство опрошенных граждан связывают ухудшение финансового положения с военным кризисом.

Уровень доходов украинцев снизился с начала войны и половине украинцев не хватает денег до получения заработной платы.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

"Большая доля граждан потеряла работу, другие получают неполную заработную плату. Негативных последствий кризиса на рынке труда не почувствовали лишь пятая часть работающих граждан – 20,5% сотрудников отметили, что их зарплата осталась на довоенном уровне и выплаты происходят вовремя", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в нынешний кризис рынок труда вошел в ослабленном состоянии после пандемического кризиса. Тогда также происходили сокращения работников и снижение заработных плат. То есть и в начале этого года, а именно в январе, украинцы уже отмечали высокую неудовлетворенность уровнем заработной платы.

Война еще больше ухудшила состояние кошельков украинцев. Согласно данным исследования, сейчас более половины граждан испытывают недостаток средств. Ежемесячно не хватает денег до зарплаты 36% опрошенных, еще 30% сталкивается с нехваткой средств время от времени.

"Подавляющее большинство связывает ухудшение финансового положения с военным кризисом. 44% опрошенных работников отметили то, что им стало не хватать денег до зарплаты относительно недавно, а именно с начала войны. Стали сталкиваться с нехваткой средств последний год-полтора 18% украинцев. Есть часть граждан, кому денег до зарплаты не хватает постоянно. О таком явлении рассказали 15% опрошенных", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что затруднительное финансовое положение заставляет украинцев больше работать. Большая доля опрошенных либо уже имеет подработку помимо основной работы, или рассматривает такую возможность в течение ближайших трех месяцев. 6,4% украинцев, кроме основной работы, имеют дополнительную подработку. Треть опрошенных (35%) абсолютно уверены, что в течение ближайших трех месяцев будут искать подработку. Скорее всего, будут искать дополнительный заработок 28,7% респондентов.

Опрос был проведен в августе-сентябре 2022 года. В опросе приняли участие 2600 украинцев, работников компаний различных отраслей во всех регионах Украины.

Работа во время войны:

21 апреля Верховная Рада приняла закон, который упростил процедуру получения статуса безработного и назначения пособия по безработице во время войны. В частности, на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены закон предусматривает предоставление статуса зарегистрированного безработного без требований, применяемых при обычной процедуре, внутренне перемещенным лицам (ВПО), имеющим документов. Кроме того, урегулирован вопрос предоставления статуса безработного ВПО, у которых не разорваны трудовые отношения с работодателем.

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

В исследовании отмечается, что открываются вакансии преимущественно на замену уехавших сотрудников или предприятия после релокации ищут работников на новом месте.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего таких - в добывающей промышленности и строительстве.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

В июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

Наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам. По состоянию на начало августа, по данным Государственного центра занятости, в Украине официально было зарегистрировано 293 тысячи безработных.

По состоянию на начало октября в Украине официально зарегистрировано 260 тысяч безработных.

По данным экспертов, абсолютное большинство (98%) соискателей работы в Украине сталкиваются с проблемами при трудоустройстве во время войны. Украинцы недовольны уровнем доходов, в то же время две трети опрошенных ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку.

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