Первый заместитель главы МВФ покинет свой пост

Дэвид Липтон уйдет в отставку в свете изменений, которые вносит Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в руководящий состав.

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон оставит свою должность в конце февраля.

Об этом сообщает сайт фонда.

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В МВФ отметили, что Липтон уйдет в отставку в свете изменений, которые вносит Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в руководящий состав.

Как известно, Липтон находился на данном посту с сентября 2011 года.