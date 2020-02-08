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Первый заместитель главы МВФ покинет свой пост

00:58, 08 февраля 2020
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает сайт фонда.

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В МВФ отметили, что Липтон уйдет в отставку в свете изменений, которые вносит Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в руководящий состав.

Как известно, Липтон находился на данном посту с сентября 2011 года.

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