Кабмин одобрил создание территориальных органов налоговой службы

В то же время, постановление Кабмина не касается территориальных органов Фискальной службы таможенного направления.

Кабинет министров Украины принял решение создать территориальные органы новосозданной Государственной налоговой службы (ГНС).

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины со ссылкой на соответствующее правительственное постановление.

Согласно сообщению, территориальные органы ГНС будут созданы как юридические лица публичного права, что будет осуществлено через реорганизацию некоторых органов Государственной фискальной службы (ГФС) путем их присоединения к соответствующим органам ГНС.

В частности, в системе территориальных органов ГНС на региональном уровне будут созданы главные управления ГНС в областях и в городе Киеве, Офис крупных налогоплательщиков ГНС и информационно-справочный департамент ГНС.

"В то же время, постановление Кабмина не касается территориальных органов ГФС таможенного направления - таможен ГФС, департамента налоговых и таможенных экспертиз ГФС и департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГНС, которые продолжают действовать как юридические лица публичного права, обеспечивая реализацию таможенного направления ГФС", - отметили в Минфине.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

17 мая новосозданная налоговая служба получила госрегистрацию.

В свою очередь, конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака. В конце июня конкурс был разблокирован апелляционным судом и проведен его заключительный этап, победителем которого стал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

По словам Нефедова, запуск новой Государственной таможенной службы состоится ориентировочно через 2,5 месяца.