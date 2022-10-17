Загреб разрабатывает стратегии, которые могут удвоить пропускную способность нефтепровода Adria.

Война на Украине выявила зависимость ЕС от российских невозобновляемых источников топлива, однако нефтепровод, разработанный как югославский конкурент советским объектам, может помочь Хорватии выйти из энергетического кризиса в Европе.

Об этом сообщает The New York Ledger.

Как говорится в материале, Загреб разрабатывает стратегии, которые могут удвоить пропускную способность нефтепровода Adria до 2 млн тонн в месяц. Это было бы спасательным кругом для других членов ЕС, которые пытаются уменьшить зависимость от российского газа.

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"У Хорватии есть отличный шанс стать энергетическим входом для ряда соседних основных европейских стран в существующих энергетических геополитических обстоятельствах и проблемах импорта энергии из России", — заявил Игорь Деканич, преподаватель кафедры геологии и горного дела Загребского университета.

Хорватия фактически начала диверсифицировать свои источники энергии задолго до вторжения Москвы в Украину, импортируя растущее количество нефти из Азербайджана и Казахстана, в то же время сократив потоки нефти из России до чуть более четверти своего общего импорта в 2020 году, что является наиболее доступным уровнем, потому что 2003.

Трубопровод Adria, которым управляет хорватская компания Janaf, может перекачивать около 1 млн тонн нефти в месяц. Запланированные дополнительные финансовые инвестиции для удвоения мощностей покроют потребности нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии, Словакии и Сербии, говорится в сообщении.

"Такой выбор надо сделать. В соответствии с основной энергетической политикой ЕС и федерального правительства Хорватии", — заявили в бизнесе.

Хорватия могла бы в настоящее время взять на себя гораздо более важную функцию местного центра импорта нефти и газа, если бы она не отложила и не сократила строительство своего терминала СПГ на несколько лет, заявил Андраш Симони, специалист по энергетике из Глобального энергетического центра Атлантического совета.

"Хорваты очень опаздывают", — заявил Симони. "Соединенные Штаты собираются быстро увеличить производство СПГ. ЕС фактически также принял газ в качестве сменного топлива. Значит будет газ. Однако будут ли объекты в Европе? Никто не будет ждать от Хорватии, которая может прокачать намного больше газа с Ларом", - отметил Симони.

Эмбарго на российскую нефть:

Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке. В организацию входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года. Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти. По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

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