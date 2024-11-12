Государство должно решить вопрос долгов перед зелеными инвесторами, - Прокип

Государство должно выполнить свои обязательства перед инвесторами в зеленую энергетику и обеспечить полные расчеты перед ними и выплату накопленных долгов.

Об этом заявил Андриан Прокип, эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего, напомнив, что в 2020 году правительство и часть производителей электроэнергии из ВИЭ подписали меморандум.

"Он предусматривал добровольное сокращение ставок зеленого тарифа. Иначе говоря, зеленые соглашались на то, чтобы получать меньше в надежде, что будут это получать", - сказал Прокип.

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По его словам, тогда было решено внести изменения в законодательство, которые предусматривали, что не только НЭК Укрэнерго будет собирать средства на выплату зеленого тарифа, но и то, что 20% общего фонда тарифа будет выплачиваться напрямую из бюджета.

"Только вот беда, что те пресловутые 20%, которые должны были покрываться из бюджета, никогда этим бюджетом предусмотрены не были", - отметил эксперт.

По его мнению, таким образом государство переложило финансовую ответственность на Укрэнерго и сформировало большую задолженность компании перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Прокип подчеркнул, что для уменьшения этих долгов компания привлекла зеленые еврооблигации на более 800 млн долл., однако из-за проблем с корпоративными управлением и многолетним недофинансированием в начале октября объявила о техническом дефолте.

"Это не единичный случай, когда Укрэнерго брали займы чтобы рассчитываться с должниками, хотя самой компании должны больше, чем должна она", - говорит Прокип.

Он рассказал, что на днях на повестке дня очередное согласование тарифа на передачу электроэнергии на следующий год.

По его словам, регулятор снова предлагает урезать обоснованный тариф на 25%, хотя законодательство требует обеспечить полное покрытие всех расходов Укрэнерго.

Недавно советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что компания Укрэнерго в этом году увеличит существующую задолженность за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников минимум на 8 млрд грн.