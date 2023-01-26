К стабилизационным графикам отключения света вернулись в Киеве и Днепропетровской области.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко рассказал, какова сейчас ситуация с поставками электроэнергии в Украине.

"Выстояли очередной обстрел. Есть разрушения энергетической инфраструктуры минимум в Киевской и Днепропетровской областях. Но коллегам удалось восстановить электроснабжение. Даже больше, после обеда вернулись к стабилизационным графикам в Киеве и Днепропетровской области", - написал он в Facebook.

По словам Коваленко, на завтра есть ограничения для Киева 991 МВт днем и 663 ночью, а для Днепра и области ограничения составят 1200 МВт днем и 1208 ночью.

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Ракетная атака России на Украину 26 января: детали

Сегодня, 26 января, Россия совершила очередную массированную воздушную атаку по территории Украины. Россияне били дронами и ракетами, были зафиксированы поражения в 11 областях. В результате атаки в ряде областей применены экстренные отключения электроэнергии.

В направлении Киева российские захватчики выпустили более 15 крылатых ракет, все из которых сбила противовоздушная оборона.

По состоянию на 15:00 в результате этой вражеской атаки погибли 11 мирных жителей, еще 11 травмированы.

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