Аналитики связывают это с неопределенностью относительно спроса на "черное золото", а также с ростом доллара США.

Цены на нефть снизились в пятницу, 20 декабря, из-за беспокойства относительно спроса в 2025 году, особенно в Китае, который является крупнейшим в мире импортером сырья. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 32 цента, или 0,4%, до 72,56 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) также снизились на 32 цента, или 0,5%, до 69,06 долларов за баррель.

Ранее китайская государственная нефтеперерабатывающая компания Sinopec заявила, что импорт сырой нефти в Китай может достичь пика в следующем году.

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В целом рынок пугает неопределенность относительно спроса на "черное золото". Напомним, недавно ОПЕК+ в пятый раз снизила прогноз роста спроса на нефть. Среди причин этого - рост предложения со стороны стран, которые не входят в состав организации.

Еще одним фактором снижения цен стало укрепление доллара, которое делает нефть дороже для владельцев других валют.

Рынок нефти - главные новости

Недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС должен закупать американские нефть и газ, чтобы компенсировать "огромный дефицит" с крупнейшей экономикой мира. Отметим, что во время своей предвыборной кампании Трамп пообещал увеличить объемы бурения нефтяных скважин в США.

Также напомним, что Запад рассматривает полный запрет на обработку российской нефти. В качестве альтернативного шага западные страны могут снизить максимальную экспортную цену с нынешних 60 долларов до примерно 40.

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