"Укрнафта" за декабрь выплатила более полумиллиарда гривень ренты

Самые значительные суммы получили громады и бюджеты Сумской, Ивано-Франковской и Полтавской областей.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" за декабрь 2019 года выплатила в бюджеты всех уровней 506,7 миллиона гривень ренты за добычу нефти и газа, из этой суммы 25,3 миллиона гривень были направлены в местные бюджеты, сообщает пресс-служба компании.

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"За декабрь 2019 года "Укрнафта" выплатила 506,7 миллиона гривень рентной платы в государственный и местные бюджеты разных уровней за пользование недрами. Из них 25,3 миллиона гривень поступили в местные бюджеты согласно закрепленному в законодательстве механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, самые значительные суммы получили громады и бюджеты Сумской (10,6 миллиона гривень), Ивано-Франковской (6 миллионов гривень) и Полтавской (3,6 миллиона гривень) областей.

Отмечается, что поступления от рентной платы зависят от объема добычи углеводородов в том или ином регионе и используются общинами преимущественно для реализации локальных инфраструктурных и социальных проектов.

Сообщается, что за двенадцать месяцев 2019 года "Укрнафта" уплатила в бюджеты всех уровней налогов на сумму 12,47 миллиарда гривень. В сумму уплаченных налогов входят более 60 миллионов гривень, которые компания внесла в счет погашения просроченного налогового долга. По данным Государственной фискальной службы Украины, "Укрнафта" входит в топ-10 налогоплательщиков.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2018 году уплатила в бюджеты всех уровней 7,8 миллиарда гривень ренты за добычу нефти и газа, что на 36,7% больше показателя за 2017 год, из этой суммы 389,3 миллиона гривень были направлены в местные бюджеты.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.