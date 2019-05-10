Предприятия "Нафтогаза" перечислили в госбюджет более 37 миллиардов

Более 16,5% доходов госбюджета формируются за счет поступлений от предприятий НАКа.

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-апреле 2019 года уплатили в государственный бюджет около 37,2 миллиарда гривень налогов и дивидендов.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что поступления от группы составили свыше 16,5% общих доходов государственного бюджета за четыре месяца 2019 года.

Напомним, "Нафтогаз" и входящие в нее компании в 2018 году уплатили в госбюджет 137,8 миллиарда гривень налогов и дивидендов, что на 27,2% больше, чем в 2017 году. В частности, дивиденды были выплачены на сумму 29,5 миллиарда гривень, рентные платежи – 28,5 миллиарда гривень, НДС – 37,4 миллиарда гривень, налог на прибыль – 23,9 миллиарда гривень.

"Нафтогаз" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.