По оценкам экспертов, украинская экспортная выручка от продукции АПК за этот год составит около 23,3 млрд долл.

В 2022 году украинская экспортная выручка от продукции агропромышленного комплекса составит около 23,3 млрд долл., что на 16% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), отметив при этом, что в начале года на фоне потенциального нападения России на Украину экспортные отгрузки были существенно увеличены, что и позволило избежать еще более весомого разрыва в годовых показателях.

Так, в январе показатель экспортной выручки вдвое превысил показатель января 2021 года. Наибольшее уменьшение поступления экспортной выручки наблюдалось в начале войны – в марте и апреле, с постепенным ростом до конца года в соответствии с темпами налаживание работы альтернативных маршрутов и начала работы "зернового коридора".

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"ТОП-5 позиций крупнейшей экспортной выручки в 2022 году составляют традиционные для Украины экспортные продукты: кукуруза, масло подсолнечное, пшеница, рапс и семена подсолнечника. Исключение - только семена подсолнечника, которые ранее перерабатывались на территории Украины. С началом войны переработка семян подсолнечника сократилась из-за временного блокирования морских путей, что и привело к экспорту непосредственно сырья", - сообщили эксперты.

Они отметили, что продукция АПК уже давно занимает значительную долю в экспортной выручке, и в текущих условиях она продолжает увеличиваться. Так, в ноябре эта доля составляла 68%. По словам экспертов, основная причина такого роста – это, с одной стороны, значительная заинтересованность мирового сообщества в украинской сельскохозяйственной продукции, а с другой – более чем достаточное ее количество в Украине, что значительно превышает внутренние потребности.

Экспорт украинского зерна:

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписала отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. 1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.

2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения".

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.

17 ноября стало известно, что реализация "зерновой инициативы" продлена еще на 120 дней.

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