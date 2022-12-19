В Минагрополитики обозначили основные проблемы, которые могут возникнуть у аграриев во время весенней посевной.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлык обозначил основные проблемы, которые могут возникнуть у аграриев во время весенней посевной кампании.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Башлык отметил, что одна из проблем - это нехватка оборотных средств у агропредприятий. Во-вторых, это нехватка семенного материала. В-третьих, проблемы с электроэнергией.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить критические потребности для проведения весенней посевной кампании. На сегодня есть ряд договоренностей с международными партнерами по обеспечению этих трех направлений", - сообщил заместитель министра.

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Также он подчеркнул, что ключевой логистической проблемой для украинского агросектора было блокирование морских портов. Однако благодаря европейским партнерам были разработаны "Пути солидарности". И на сегодня Украина вышла на довоенный уровень общего экспорта агропродукции, который составляет примерно 6,8 млн тонн продукции в месяц.

Экспорт украинского зерна:

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписала отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. 1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.

2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения".

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.

17 ноября стало известно, что реализация "зерновой инициативы" продлена еще на 120 дней.

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