Сейчас действует запрет на экспорт.

Украина поставляла в Польшу и транзитом через нее около 10% от общего экспорта аграрной продукции.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире информационного телемарафона. "Все, что пересекало польскую границу и шло польским компаниям и предприятиям или транзитом через Польшу ехало в страны ЕС или другие части мира - это примерно 10% от всего, что Украина экспортировала", - сообщил Сольский.

В то же время в Венгрию и транзитом через нее шло примерно 6% от общего экспорта сельскохозяйственной продукции, добавил министр.

Видео дня

Польша запретила ввозить зерно из Украины

Как известно, псля начала полномасштабной войны ЕС отменил тарифы и квоты на ввоз украинского зерна, что впоследствии привело к протестам польских фермеров. Они угрожали сорвать встречу президентов Дуды и Зеленского, а также блокировали железную дорогу на границе с Украиной.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины, чтобы защитить интересы своих граждан. В Украине заявили, что с пониманием относятся к этой ситуации, однако надеются на конструктивные переговоры по поиску решения этой проблемы.

Недавно Словакия ввела запрет на переработку и продажу зерна из Украины из-за обнаруженных в нем опасных пестицидов.

Венгрия также решила временно запретить экспорт зерна и другой продукции АПК из Украины, однако уже впоследствии пообещала сохранить его.

После этих заявлений в Болгарии заявили, что также могут ввести такой запрет.

Вас также могут заинтересовать новости: