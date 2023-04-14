Власти Словакии ввели "строгий запрет" на переработку и продажу украинского зерна из-за обнаруженных в нем опасных пестицидов. Соответствующее предупреждение выпустило Министерство сельского хозяйства страны.
Отмечается, что эксперты взяли пробы украинского зерна пшеницы на одной из мельниц, после анализа которых и были наложены ограничения.
"Существует строгий запрет на переработку и выпуск на рынок уже хранящегося украинского зерна и муки из него. В контрольной пробе было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека", – говорится в сообщении.
Теперь власти страны намерены проверить вообще все зерно из Украины, которое уже хранится в Словакии. Кроме того, Братислава проинформировала другие государства-члены ЕС о выявлении опасной партии украинского зерна.
Запрета на импорт нового зерна из Украины пока нет, но власти "не рекомендуют" ввоз.
Проблемы с украинским зерном в Европе
На фоне трудностей с экспортом зерна по морскому коридору Украина поставляет значительные объемы в соседние страны Европы. Из-за наплыва дешевого украинского зерна в Польше и Румынии местные фермеры уже не раз устраивали протесты.
Из-за этого было принято решение о временной приостановке поставок на польский рынок. А Венгрия предлагает вернуть довоенные квоты и пошлины на украинское зерно.