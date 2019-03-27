Укрлендфарминг отмечен в ТОП-20 важнейших инвестпроектов 2019 года

При отборе компаний главным критерием было наличие у них уже осуществленных масштабных капиталовложений и значительных инвестиционных планов на 2019 г.

Крупнейший по размерам земельного банка украинский агрохолдинг «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка отмечен в рейтинге важнейших инвестпроектов этого года. Группа компаний отмечена как инвестор проектов, важных для повышения потенциала Украины и для создания новых рабочих мест.

«Власть денег» представила топ-20 важнейших инвестпроектов 2019 г., реализуемых в Украине. При отборе компаний главным критерием было наличие у них уже осуществленных масштабных капиталовложений и значительных инвестиционных планов на 2019 г. При этом учитывались не только запланированные объемы инвестиций, но и важность этих проектов для повышения экономического и технологического потенциала Украины, создания новых рабочих мест в самой компании и на предприятиях-смежниках.

В самой компании так прокомментировали высокую оценку продуктивности их инвестиций: «Мы продолжаем процессы по трансформации бизнеса, чтобы удерживать лидерские позиции на рынке. Это касается и структуры группы компаний, и совершенствования нашего цикла производства, - говорит руководитель и владелец группы «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк. - Стратегия неизменна - удержать позицию лидера рынка, эффективно хозяйствовать и получить на 8-10% более высокие урожаи зерна с каждого гектара земли. Также - расширять рынки сбыта для яиц и восстановить лидерские позиции мирового поставщика яиц». Выполнению этой задачи поможет получение агрохолдингом «Авангард» (AVANGARDCO IPL) сертификата соответствия яиц стандарту «Халяль». Речь идет о правильно приготовленной или выращенной пище, соответствующей нормам шариата, что важно для людей, исповедующих ислам. Теперь и яичные продукты, и яйца, которые «Авангард» поставляет в страны исламского мира, соответствуют стандарту «Халяль», что является признаком продукции высокого качества.

Кроме того, по словам Олега Бахматюка, в 2019 г. группа планирует увеличивать пропускную способность элеваторов и больше использовать возможности, которые дает точное земледелие. «Мы будем практиковать инновации на еще большем количестве земли», - сообщил глава «Укрлендфарминга».

В феврале 2019 г. запущена новая линия по производству соевого масла и соевого жмыха в ООО «СП «Весна 21» (Хмельницкая обл.), которое входит в группу «Укрлендфарминг» и является основным поставщиком комбикормов для кур птицефабрик агрохолдинга «Авангард» (AVANGARDCO IPL). Ранее предприятие закупало на рынке соевое масло и соевый жмых, которые являются ингредиентами для кормов, а с запуском новой линии завод сможет самостоятельно производить их из собственного сырья.

Также группа «Укрлендфарминг» начала стратегическую реорганизацию свинокомплекса «Днепряное» (Днепропетровская обл.), который ежегодно производит до 3,5 тыс. т высококачественного мяса.

Кроме того, «Укрлендфарминг» наращивает поголовье крупного рогатого скота. Для этого группа использует новейшие технологии содержания и работает над улучшением генетики стада. На сегодня «Укрлендфарминг» содержит наибольшее поголовье КРС в Украине: мясного направления - 6,2 тыс. голов, молочного - около 37,5 тыс. голов.

Группа компаний «Укрлендфарминг» - один из европейских лидеров сельскохозяйственного производства, управляющей крупнейшим в Украине банком черноземов. Предприятия Группы компаний работают в 600 населенных пунктах Украины и является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране. Агрохолдинг “Авангард” (AVANGARDCO IPL) является крупнейшим производителем яиц и яичных продуктов в стране - яйця компании продаются под брендом “Квочка”. “Авангард” также является крупнейшим экспортером яиц и яичных продуктов в Украине, поставляя продукцию в 40 стран мира.