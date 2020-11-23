Основными источниками загрязнения воздуха являются автомобильный транспорт, сельское хозяйство, производство энергии, промышленность и домашние хозяйства.

Качество воздуха в Европе значительно улучшилась за последнее десятилетие, но загрязнение остается основной причиной преждевременной смерти на континенте.

Об этом заявляет Европейское агентство по охране окружающей среды (ЕЕА) - орган Европейского Союза, передает Радио Свобода.

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Согласно ежегодной оценке базирующегося в Копенгагене агентства ЕЕА от 23 ноября, около 417 тысяч случаев преждевременной смерти в 2018 году были связаны с мелкодисперсными частицами в 41 стране.

Отмечается, что в позапрошлом году по этой причине приблизительно на 60 тысяч меньше умерло людей по сравнению с предыдущим годом. На это, в частности повлияла экополитика ЕС, действия местных властей и сокращение вредных выбросов в ключевых секторах экономики, что улучшило качество воздуха.

"Данные ЕЕА доказывают, что инвестиции в улучшение качества воздуха - это инвестиции в улучшение здоровья и производительности для всех европейцев. Политика и действия, которые соответствуют амбициям Европы по нулевому загрязнению, ведут к более долгой и здоровой жизни", - подчеркнул исполнительный директор организации Ганс Брюнинкс.

Согласно отчету "Качество воздуха в Европе - 2020", автомобильный транспорт, сельское хозяйство, производство энергии, промышленность и домашние хозяйства являются основными источниками загрязнения воздуха.

По данным экспертов, выбросы оксидов азота от транспорта и выбросы веществ от производства энергии значительно снизились с 2000 года, в то время как в сокращении выбросов от отраслей строительства и сельского хозяйства прогресс был меньше.

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Загрязнители воздуха могут вызывать или усиливать респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, а также рак, отмечают эксперты.

Согласно отчету, Болгария и Румыния оказались среди шести стран-членов ЕС, которые в 2018 году превысили пороговое значение ЕС относительно мелких твердых частиц.

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Автор: Таня Поляковская