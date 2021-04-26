С марта сообщено о подозрении в совершении 135 уголовных правонарушений против окружающей среды.

Сегодня мир вспоминает самую масштабную техногенную аварию-35-ю годовщину чернобыльской трагедии. В Генпрокуратуре подчеркнули, что стали в авангард борьбы против врагов окружающей среды.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Так, в марте было проведено масштабное совместное совещание руководителей правоохранительных и других государственных органов, чтобы активизировать противодействие уголовным правонарушениям в экологической сфере.

"Мы отметили относительный прогресс в прошлом году, но поставили цель приумножить усилия ради спасения окружающей среды и сохранения здоровья населения", - заявила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

Читайте такжеДля строительства нового защитного саркофага на ЧАЭС украинский "Метинвест" поставлял в Италию уникальную стальТак, в регионах начали работу 24 межведомственные рабочие группы, созданные приказами руководителей областных прокуратур. К их работе привлекаются представители органов исполнительной власти и государственного надзора.

"Также мы определили противодействие уголовным правонарушениям против окружающей среды приоритетом в деятельности органов прокуратуры. И только через месяц имеем ряд весомых достижений", - подчеркнула генпрокурор.

В частности, правоохранителями за этот период уже выявлено около тысячи уголовных правонарушений в сфере охраны окружающей природной среды.

Так, в Донецкой области выявлены факты незаконной добычи 263 тысяч тонн угля стоимостью почти 364 миллиона гривен и еще 3 миллионов тонн, стоимость которого сейчас устанавливается.

Кроме того, правоохранители Ивано-Франковской области разоблачили группу должностных лиц ряда предприятий, которые легализовали незаконно срубленный лес и ежемесячно отправляли его в Республику Молдова. Стоимость вывезенной древесины составляет почти 15 миллионов гривен.

А на Полтавщине и Львовщине разоблачены факты незаконного забора воды из подземных скважин, что повлекло более 2 миллионов гривен убытков государству.

За это время сообщено о подозрении в совершении 135 уголовных правонарушений против окружающей среды.

"В частности, сообщено о подозрении одному из руководителей филиала «Центр управления промышленностью» ПАО «Укрзализныця», который допустил незаконное проведение 5 взрывов и добычу почти 219 тысяч кубометров габбро-анортозита и гранита. Ущерб окружающей природной среде достигают около 500 миллионов гривен", - добавила Венедиктова.

Также завершено следствие в ряде производств в отношении трех десятков служебных лиц, половина из которых – участники организованной группы, которые на территории одного из государственных лесхозов на Житомирщине осуществляли незаконную порубку деревьев, в результате чего нанесен ущерб в целом на более 9 миллионов гривен.

В суд уже направлены уголовные производства относительно совершения 135 правонарушений.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении председателя правления общества, который в столице организовал силами подчиненного ему предприятия незаконную добычу песка, чем нанесен ущерб на 626 миллионов гривен.

Будут судить также бывшего первого заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины, который в результате служебной халатности допустил незаконное использование полезных ископаемых без соответствующего разрешения, чем причинен ущерб на около 40 миллионов гривен.

За незаконную порубку леса в суд направлены обвинительные акты в отношении трех служебных лиц лесничеств на Закарпатье и Харьковщине.

Активизирована и исковая работа прокуроров - за последний месяц в защиту интересов государства в сфере охраны окружающей природной среды прокуроры предъявили исков на 1,3 миллиарда гривен.

За это время по искам прокуроров судами открыто производство в ряде дел по пресечению незаконного уменьшения территорий и объектов природно-заповедного фонда общей площадью более 1,5 тысячи гектаров стоимостью почти 791 миллион гривен. В частности, в Запорожской области – это земли двух заказников местного значения, на Ивано-Франковщине – национально-природного парка «Гуцульщина», в Одесской области – заповедного урочища «Днестровские плавни» и на Николаевщине – лесного заказника местного значения «Мешково-Погорелово».

Уже за месяц реально выполнено решений суда в сфере охраны окружающей среды на более 335 миллионов гривен.

Сейчас Генпрокуратура работает над введением специализации дознавателей, следователей и прокуроров в уголовных процессах в сфере охраны окружающей природной среды.

Также Офис генпрокурора изучает вопрос усовершенствования законодательства, которое устанавливает ответственность за нарушения в сфере охраны окружающей природной среды.

Кроме того, Кабмину поручено безотлагательно разработать и утвердить Национальный план действий по охране окружающей среды на 2021-2025 годы.

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Автор: Григорий Бондарь