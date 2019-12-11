В Евросоюзе представили программу защиты климата

К 2050 году Евросоюз должен стать климатически нейтральным, решили в Брюсселе.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ЕС по защите климата.

Согласно обнародованному в среду, 11 декабря, в Брюсселе планом мероприятий, к 2030 году ЕС должен сократить объемы выбросов парниковых газов на 50-55% в сравнении с показателем 1990 года, передает Deutsche Welle.

Озвученный комплекс всеобъемлющих мер, известный как Green Deal, предусматривает превращение ЕС к 2050 году на "климатически нейтральную зону", то есть с нулевыми показателями выбросов вредных для климата газов, пояснила фон дер Ляйен.

"Наша программа Green Deal - высокая планка", - признала новая глава Еврокомиссии.

Чтобы компенсировать потери регионов, которые пострадают от перехода на более чистые виды энергии, фон дер Ляйен рассчитывает на выделение 100 миллиардов евро - как из фондов ЕС, так и из государственных и частных источников. В целом же на реализацию Green Deal запланировано выделить около триллиона евро.

Программа предусматривает широкий спектр мер по защите климата. По планам Еврокомиссии, это означает полную перестройку европейской экономики. Один из шагов - отказ от автомобилей, которые вызывают вредные выбросы, и переход на электромобили или машины с другими видами экологически чистых двигателей, а также масштабное развитие сетей общественного транспорта.

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Жителям ЕС также придется изолировать свои дома и другие помещения таким образом, чтобы те практически не нуждались в отоплении зимой и охлаждении в жару, а также перейти на экологические системы отопления и экологически чистую электроэнергию.

Кроме того, планируется введение новых стандартов чистоты воды и воздуха. Значительные изменения ожидают и сельское хозяйство: предполагается радикальное сокращение использования средств химической защиты растений и удобрений.

Промышленность тоже должна выпускать продукцию без вредных выбросов. Чтобы защитить европейских производителей от дешевой конкуренции из стран и регионов, где климатические нормы не соблюдаются, запланировано значительное повышение ставок ввозных пошлин.

Объявленный комплекс мер затронет также и транспортную отрасль: на авиаперелеты и перевозки водным транспортом будут распространяться нормы для торговли сертификатами на выбросы парниковых газов.

Представленная программа содержит также пункты о масштабном озеленении и высадке значительного количества деревьев и кустарников, в том числе и озеленение городов.

Ранее УНИАН сообщал, что Европарламент принял резолюцию, в которой объявлено чрезвычайное положение в сфере климата и окружающей среды в Европе и мире.