Канада откажется от одноразового пластика с 2021 года

Глава канадского правительства признал, что его страна взяла пример с Евросоюза.

Канада запретит одноразовые изделия из пластика уже в 2021 году. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он пояснил, что перечень предметов, которые попадут под запрет, будет определен на основе научной оценки.

Однако, как пишет The Guardian, он допустил, что в "черный список" Канады попадут пластиковые бутылки для воды, пластиковые пакеты и соломинки.

"Уже в 2021 году Канада запретит вредный одноразовый пластик на всей территории от одного побережья до другого", - сказал Тродо.

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Он добавил, что его правительство было воодушевлено решением Европарламента, который в марте запретил широкий спектр одноразовых предметов, чтобы сократить загрязнение полей и акваторий мусором. Парламенты каждой из стран ЕС должны поддержать решение на локальном уровне, прежде чем оно вступит в силу.

"Многие другие страны тоже это делают. И Канада станет одной из них. Это большой шаг, но мы знаем, что можем сделать его до 2021 года", - сказал Трюдо.

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Менее 10% использованного пластика в Канаде перерабатывается. В правительстве говорят, что около миллиона птиц и 100 тысяч морских млекопитающих получают ранения или умирают каждый год, спутав пластик с пищей или застряв в нем.