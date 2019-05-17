Украинцам запретят высаживать деревья на границе с соседским участком

Если крона дерева составляет в среднем 10 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 5 метров.

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывают изменения в государственные строительные нормы, которыми предлагается установить минимально разрешенное расстояние от края земельного участка, на котором разрешено высаживать деревья.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, передает «Громадське».

По его расчетам, новые нормы способны уменьшить количество конфликтов между соседями по земельным участкам по поводу высадки деревьев. В то же время эти нормы не будут касаться тех краев участков, которые граничат с улицей.

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«Недоразумение и конфликты между соседями, у которых смежные земельные участки, всегда были. Особенно острыми они становятся вокруг вопроса высадки деревьев по той стороне территории, которая является смежной. До чего только не доходят эти распри. Поэтому чтобы решить эту проблему, в проекте нового градостроительного ГСН предложено такую норму», - пояснил Парцхаладзе.

Так, обновленными нормами предлагают запретить украинцам высаживать деревья за 4-6 метров (в зависимости от кроны дерева) от края их земельного участка, граничащего с соседним участком. Для кустов такое расстояние не должно быть меньше 1 метра.

«Например, если крона дерева составляет в среднем 10 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию», - пояснил Парцхаладзе.

Новые изменения уже утверждены Минрегионом и вскоре будут опубликованы, после чего вступят в силу. Они будут касаться новых усадебных участков и дачных застроек.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) совместно с Украинским государственным научно-исследовательским институтом проектирования городов "Дипромисто" имени Ю. Белоконя (г. Киев) завершило разработку нового законопроекта "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда".