Его место решили огородить со всех сторон органическим стеклом.

В Германии депутата Бундестага от "Альтернативы для Германии" Йоахима Вундрака посадят на заседаниях комитета по иностранным делам в специальную зону, огороженную органическим стеклом, так как он отказывается делать прививку против COVID-19.

Как пишет издание t-online, на последнее заседание комитета, куда пускают только вакцинированных либо переболевших, депутата не допустили вовсе, потому что в зале нет трибун и не было отдельной зоны для непривитых людей.

Участвовать дистанционно он также не мог, поскольку встречи проходят в режиме повышенной безопасности. Однако теперь там нашли решение: сиденье Вундрака огородили оргстеклом.

Читайте такжеНе хотела вакцинироваться: чешская певица специально заболела коронавирусом и умерлаСам он говорит, что как прагматик принимает этот компромисс, "дабы иметь возможность выполнять свои полномочия". При этом в его партии о мерах отзываются отрицательно, называя их "дискриминацией невакцинированных".

Как сообщал УНИАН, ранее члены украинского правительства получили бустерную дозу вакцины против COVID-19.

А в США пациенту без COVID-прививки отказали в пересадке сердца.

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