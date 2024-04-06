Быстрый тест по любимому дереву расскажет, являетесь ли вы приземленным или мечтательным человеком.

Наш характер проявляется в различным мелочах и незначительных выборах. Даже то, какие деревья нам нравятся, может многое рассказать о нас. Предлагаем пройти быстрый и забавный психологический тест, для которого нужно выбрать одно дерево из трех предложенных на картинке. Делайте выбор быстро и не задумываясь. Затем прочтите, о чём говорит сделанный вами выбор.

Дерево номер 1

Если вы выбрали дерево 1, то, скорее всего, вы амбициозный мечтатель. Вы имеете собственное видение будущего и упорно трудитесь ради его достижения.

Тест по дереву определяет вас как человека, который постоянно стремится к большему. Для вас очень важен личностный рост, продвижение по карьерной лестнице и улучшение отношений. Вы самокритичны и строги к себе. По жизни пытаетесь достигнуть баланса между амбициями и релаксом.

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Дерево номер 2

Если вы выбрали дерево на втором фото, то вы, скорее всего, довольный реалист. Вы цените простоту и находите радость в мелочах. Это не значит, что вы лишены амбиций. Однако вы ставите спокойствие и удовлетворение превыше всего остального.

Тест личности определяет вас как человека, который не гонится за большими победами и первенством. Вы не из тех людей, кто станет надолго задерживаться на работе или постоянно заниматься саморазвитием в ущерб личному времени. Также вы не делаете трагедию из несбывшихся планов, а быстро придумаете себе другое занятие.

Вы понимаете, что счастье не в достижении большего, а в умении быть благодарным за то, что у тебя уже есть.

Дерево номер 3

Если вам нравится дерево на третьей картинке, то вы сбалансированный оптимист. В вас есть здоровая доля и амбиций, и приземленности.

Тест на характер определяет вас как человека, который стремится к большему, но не ценой своего спокойствия и личного времени. К примеру, вы скорее откажетесь от повышения в должности, если новая работа требует значительно больших усилий и времени. У вас есть цели и мечты, но вы также цените комфорт и умеете довольствоваться маленькими достижениями.

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