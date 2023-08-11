Если не успеете за несколько секунд справиться с заданием - просто уделите головоломке больше времени.

Если хотите проверить свою внимательность - решите головоломку с уточками.

Только гении смогут найти на яркой картинке четырех уникальных животных. УНИАН создал для вас яркую картинку с 13 уточками, и 4 из них имеют особенности, которые не каждый человек сможет быстро заметить.

Сначала попробуйте найти уникальных животных за 4 секунды, но не расстраивайтесь, если вам это не удастся.

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После неудачной попытки просто дайте себе немного больше времени для того, чтобы справиться с головоломкой. А теперь мы опубликуем картинку, на которой будут указаны правильные варианты ответов.

Интересные новости о головоломках - сейчас это стоит прочитать

Ранее таблоид Mirror опубликовал головоломку, на которой были изображены дом, растения, водоем, а также семья на барбекю. Среди всего этого разнообразия красок нужно было найти много животных.

От человеческого глаза "спрятались" три кошки, белка, собака и лягушка. Журналисты отмечали, что только гениальные люди смогут справиться с этой головоломкой за считанные секунды.

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