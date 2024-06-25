На выполнение задания можно потратить столько времени, сколько вы захотите.

Логические загадки для детей с цифрами, которые "выложены" спичками, могут помочь научиться быстрее считать и концентрировать внимание на деталях.

Нужно разобраться, как из примера 3 + 8 = 9 сделать такой, чтобы ответ после знака равенства был правильным. Стоит отметить, что для получения правильного ответа "передвинуть" надо только одну спичку.

Плюсом является то, что на выполнение этой визуальной загадки можно потратить столько времени, сколько вы захотите. Если вы не ищете легких путей, можете сами установить себе какой-то временной лимит, включить секундомер и проработать только выделенное количество времени.

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Давайте теперь разбираться, как можно было получить правильный ответ.

Надо "забрать" спичку с верхней части числа 8 так, чтобы образовалось число 6. Потом следует "добавить" спичку к числу 5, чтобы у вас "вырисовалось" число 9. После этого должен получиться такой пример: 3 + 6 = 9.

Уже опубликована непростая оптическая иллюзия - что нужно сделать

Следует за 9 секунд среди сотни букв Г найти ту букву, которую можно назвать странной. Это оптическая иллюзия-загадка, на выполнение которой следует потратить всего 9 секунд. Важно обращать внимание на мелочи.

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