Тест на тип личности много расскажет о ваших скрытых качествах и предрасположенностях.

Форма и длина пальцев - это не просто генетическая особенность человека, но и уникальный маркер, по которому можно узнать о человеке многое. Психологи утверждают, что даже размер мизинца имеет значение - на основе этих данных составлен наш тест личности.

Какой у вас тип личности - тест на пальцах

Для того чтобы выяснить, какие у вас основные черты характера, чем стоит гордиться, а что нужно проработать, к чему есть склонности, и чего стоит опасаться, рекомендуем пройти тест на определение личности. Выберите на картинке длину мизинца, которая наиболее соответствует размеру вашего пальца.

Тест на определение типа личности - результаты:

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1 - Мизинец короче безымянного на одну фалангу

Если ваш мизинчик заканчивается там, где начинается верхняя фаланга безымянного пальца, значит, вы хорошо осознаете свои желания и потребности. Вы находитесь в гармонии с собой, излучаете положительную энергетику, поэтому окружающим людям комфортно рядом с вами. Как правило, не торопитесь с принятием решений - тщательно взвешиваете все "за" и "против".

Вы дисциплинированный человек, умеете организовывать себя и других. Целеустремленны, уверенно идете к своим мечтам. Работаете над тем, чтобы держать эмоции под контролем и зря не "распыляться". Не любите шумные места и компании, наиболее уютно чувствуете себя в одиночестве или на природе.

У вас хорошо получается балансировать между экстравертом и интровертом, возможно, вы амбиверт. Вас нелегко расстроить или вывести из себя, но чувствительны к негативу - если кто-то пытается выбить вас из колеи, ухудшается состояние здоровья.

Вы самостоятельны и независимы, почти никогда не советуетесь с другими, как вам жить и вести дела. Даже если ваш образ жизни не подходит окружающим, это не становится причиной смены тактики. Ваша характерная черта - балансировка, это проявляется и в общении с людьми, и в еде, и в других аспектах.

2 - Мизинец заходит за фалангу безымянного

Если вам удалось быстро пройти тест на тип личности, и вы видите, что мизинец заходит за начало верхней фаланги безымянного пальца, это говорит о ваших лидерских качествах. Уверенность, напористость, упрямство, желание и возможность брать ответственность - ваши лучшие черты. Вы привыкли все анализировать, хорошо замечаете причинно-следственные связи и закономерности.

Также подобная длина мизинца указывает на людей артистичных и творческих. Вы можете вести за собой массы, вдохновлять и мотивировать. Часто выражаете себя в искусстве, высказываете много интересных идей. Эмпатия - еще одно важное качество, которое помогает вам ставить себя на место других. У вас получается обучать людей вере в себя, помогать им и покровительствовать. Однако, стоит научиться лучше слушать тех, кто приходит за помощью, и не навязывать свои идеи.

Психологи говорят, что вы весьма очаровательны, люди тянутся к вам и жаждут общения. Вы привлекаете и мужчин, и женщин без особых усилий, также обладаете даром убеждения. Любите хвастаться своими заслугами, но не производите негативного впечатления - о вас говорят только в приятном контексте.

3 - Мизинец короче безымянного больше, чем на одну фалангу

Если вы видите, что ваш мизинчик заметно ниже черты верхней фаланги безымянного пальца, то вы очень чуткий и эмоциональный человек. Не умеете сдерживать эмоции, легко подвержены стрессам и переживаниям. Вы умеете признаваться в любви, но вам сложно выразить весь спектр своих эмоций.

Скорее всего, вы эмпат, более того, если захотите, то можете научиться держать свои чувства под контролем и принимать решения, руководствуясь умом, а не сердцем. Возможно, в детстве могли страдать от комплексов и страхов, но после 25 научились принимать свою индивидуальность и проявлять себя в ситуациях, которые раньше казались невозможными.

Не выносите предательства - если человек вас обесценил, то вы не будете обижаться, а просто вычеркнете его из жизни. Тем не менее, к тем, кто дорог, важен и проявляет любовь, вы тоже проявляете самые светлые чувства. К людям из низшего социального круга относитесь с теплотой, не считая их хуже остальных. Вам нравится помогать тем, кто в этом нуждается, вы всегда готовы отдать последнее во благо другого человека.

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