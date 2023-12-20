Регулярное употребление этих продуктов положительно скажется на здоровье вашей печени.

Печень - крупный орган, составляющий около 2% массы тела среднего взрослого человека. Ваша печень постоянно работает над поддержанием вашего здоровья, выполняя ряд жизненно важных функций, таких как фильтрация вредных веществ в крови, расщепление токсинов, поддержка обмена веществ, иммунной функции, пищеварения и т. д.

Как пишет health, соблюдение специальной диеты может помочь предотвратить распространенные заболевания печени, такие как неалкогольная жировая болезнь печени, и способствовать оптимальному функционированию пэтого важного органа.

10 лучших продуктов для здоровья печени

Фрукты и овощи. Соблюдение диеты, богатой фруктами и овощами, включая ягоды, листовую зелень и овощи семейства крестоцветных, - один из лучших способов заботиться о печени изнутри. Они помогают предотвратить и уменьшить накопление жира в печени, увеличивая чувство сытости, что может способствовать потере жира. Диета с высоким содержанием овощей может помочь снизить риск рака печени.

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Имбирь. Он содержит ряд противовоспалительных и антиоксидантных соединений, которые могут принести пользу людям с определенными заболеваниями печени. Имбирный порошок и свежий имбирь можно добавлять во многие сладкие и соленые блюда.

Чеснок, как и имбирь, богат веществами, поддерживающими работу печени, включая аллицин и аллинин, которые оказывают мощное антиоксидантное и противовоспалительное действие на организм. Регулярное употребление чеснока может помочь улучшить здоровье печени у людей с заболеваниями печени и даже снизить риск развития рака печени.

Чиа и семена льна. Они невероятно богаты клетчаткой, что важно для людей с заболеваниями печени. Употребление семян льна снижает маркеры заболеваний печени и накопление жира в печени, а также помогает защититься от рака печени.

Оливковое масло имеет высокий уровень мононенасыщенных жиров и антиоксидантов, которые могут помочь уменьшить накопление жира в печени, снизить риск сердечных заболеваний у людей с заболеваниями печени.

Морепродукты. Они богаты питательными веществами, защищающими печень, такими как противовоспалительные жиры, и антиоксидантными питательными веществами, такими как селен и витамин Е. Исследования показывают, что диета, богатая морепродуктами, может помочь уменьшить жир в печени и защитить от таких заболеваний печени, как рак.

Кофе и чай. Было доказано, что употребление кофе и некоторых видов чая защищает от заболеваний печени. Высокое потребление кофе и зеленого чая связано со значительным снижением риска рака печени, а также других заболеваний печени.

Какао-продукты. Употребление большего количества какао-продуктов, таких как шоколад, может помочь защитить здоровье вашей печени. Некоторые исследования показывают, что потребление шоколада может помочь снизить уровень ферментов печени и улучшить другие аспекты здоровья у людей с заболеваниями печени. Однако лучше выбирать какао-продукты, которые не содержат или содержат мало сахара, поскольку добавленный сахар вреден для здоровья печени.

Бобовые, такие как чечевица и фасоль, богаты клетчаткой - питательным веществом, которое поддерживает здоровье печени. Исследования показывают, что добавление бобовых в ваш рацион может помочь защитить здоровье печени за счет снижения массы тела, снижения уровня ферментов печени, снижения уровня артериального давления и многого другого.

Орехи и семена очень питательны и могут помочь снизить риск заболеваний печени. Однако некоторые орехи, например арахис, могут быть загрязнены токсинами, называемыми афлатоксинами, которые могут быть опасны для людей с заболеваниями печени. Чтобы снизить риск воздействия афлатоксина, рекомендуется покупать орехи и ореховое масло только у крупных коммерческих брендов.

Напомним, ранее диетологи назвали лучший продукт для правильного похудения.

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