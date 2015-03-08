В Одессе к Международному женскому дню из колонии условно-досрочно освобождены 18 мужчин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной пенитенциарной службы в Одесской области, мужчины отбывали наказание в Южной исправительной колонии (№ 51), они уволены во исполнение решения Малиновского районного суда Одессы.

«Все они родители и дети, которые своим добросовестным поведением и отношением к труду, участии в общественно-полезном жизни учреждения и отношением к обучению доказали свое исправление и заслужили условно-досрочное освобождение от отбывания наказания», - отметили в пресс-службе.

Читайте также8 марта погода подарит украинцам тепло до +12 и солнцеПеред увольнением осужденные получили соответствующие справки об освобождении. При выходе из колонии мужчин встречали матери, жены, дети и друзья.