"Можно поцеловать вас?": известная актриса смутила принца Уильяма во время церемонии награждения (фото)

Звезда спросила у внука Ее Величества, может ли она поцеловать его.

Внук королевы Великобритании в очередной раз попал в курьезную ситуацию. Принц Уильям смутился из-за вопроса голливудской актрисы Эммы Томпсон. Случилось это 7 ноября во время награждения звезды в Букингемском дворце.

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Как сообщает The Huffington Post, звезде "Реальной любви" Эмми Томпсон вручили почетный Орден Британской империи. 59-летняя актриса пришла во дворец в синем костюме и белых кроссовках. Однако не это смутило принца Уильяма.

Звезда спросила у внука Ее Величества, может ли она поцеловать его. Сначала принц Уильям немного растерялся, после чего деликатно отказал актрисе. Об этом сообщает The Daily Mail.

"Он всегда мне нравился, еще с того времени, как был маленьким мальчиком. Я спросила: "Мне можно вас поцеловать?" Он очень смутился и тут же ответил: "Нет, ведь это ваш день, а не мой". Сказал он это очень мило. Прекрасный молодой человек!" – призналась Эмма Томпсон.