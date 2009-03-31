Юноша получил ожоги 100% тела в результате взрыва газа в Крыму

17-летний юноша госпитализирован с ожогами I-II степени 100% тела в результате взрыва газа в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, несчастный случай произошёл в двухэтажном частном доме в Симферополе.

Как рассказали очевидцы, взрыв прогремел во время попытки парня, который вернулся из школы, подогреть еду на работавшей от газового баллона плите. «Сделав две безуспешные попытки зажечь конфорку, парень третий раз чиркнул спичкой, после чего раздался взрыв», - говорится в сообщении МЧС.

Район, где произошло ЧП, не обеспечен противопожарным водоснабжением. На место происшествия направили 3 пожарных отделения. Площадь пожара к приезду бойцов МЧС достигла 50-ти квадратных метров, горели две комнаты на втором этаже и кровля дома.

Тушение осложнялось тем, что за водой пожарным приходилось ездить на улицу, расположенную в 1,5 километрах от места происшествия. «В горящем доме обрушилась крыша. Пожарным потребовалось более часа, чтобы ликвидировать огонь», - говорится в сообщении.

Пострадавший юноша доставлен в ожоговое отделение больницы.

Причина пожара устанавливается. Проводится расследование. «По предварительным данным, причиной взрыва и последующего пожара мог стать неисправный газовый баллон», - сообщили в МЧС.