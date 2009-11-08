Главу корейского ТВ уволили за излишне капиталистическую рекламу
Слишком похожа на китайскую
Глава КНДР Ким Чен Ир уволил Ча Сон Со (Cha Sung Su), главу правительственного комитета, ответственного за государственное телевидение, за показ излишне "капиталистической" рекламы. Об этом 8 ноября сообщает южнокорейское агентство "Йонхап" со ссылкой на свои источники.
По данным источника, Ким Чен Ир недавно смотрел телевизор и был поражен транслируемой рекламой. Лидер КНДР счел, что реклама походит на ту, которая транслировалась в Китае, когда эта страна начала реформы и стала более открытой для внешнего мира. Ким Чен Ир выступает против такого пути развития Северной Кореи.
Летом 2009 года на северокорейском телевидении начали показывать рекламу сразу нескольких товаров, в том числе пива, мяса перепелок и женьшеня, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.