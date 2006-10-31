Мэр Киева ощасливит врачей и педагогов

В Киеве введена ежегодная единовременная помощь работникам медицинской и педагогической сфер.

Соответствующие решения приняли сегодня депутаты Киевского городского совета.

Решения приняты с целью усовершенствования системы кадрового обеспечения медицинской отрасли с учетом современных социально-экономических условий, а также для поднятия престижа и обеспечения кадрами работников педагогической сферы.

Таким образом, в 2007 году ежегодную единовременную адресную денежную помощь будут получать работники педагогической сферы общеобразовательных заведений Киева, а именно, в пятикратном размере минимальной заработной платы выпускники высших учебных заведений, которые получили образование по направлениям и специальностям педагогического профиля и заключили не менее чем на 3 года соглашение о работе в общеобразовательных учебных заведениях Киева; в семикратном размере минимальной заработной платы работники педагогической сферы, которые по состоянию на 1 января следующего года проработали в общеобразовательных заведениях свыше 5 лет; в десятикратном размере минимальной заработной платы – работникам педагогической сферы, которые на 1 января следующего года поработали более 10 лет.

В соответствии со вторым решением введена ежегодная единовременная адресная помощь врачам и медицинскому персоналу заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а именно: в пятикратном размере минимальной заработной платы выпускникам высших учебных заведений, которые получили образование по направлениям и специальностями медицинского профиля и заключили соглашения не менее, чем на 3 года в заведениях здравоохранения государственной и коммунальной собственности; в семикратном размере, которые проработали по состоянию на 1 января 2007 года в медицинских заведениях более 5 лет и в десятикратном размере, которые проработали более 10 лет.

Относительно реализации обоих решений, предусматривается выделение целевых средств за счет бюджета Киева.