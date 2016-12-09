В Кропивницком по программе Приватбанка "КУБ" кредиты уже получили более 200 предпринимателей на 13 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время регионального бизнес-форума «Украина - страна предпринимателей», инициированного Приватбанком и Украинским союзом промышленников и предпринимателей, сообщил директор главного регионального управления Приватбанка в Кировоградской области Ростислав Масло.

«Сейчас в Кропивницком профинансировано 208 проектов на сумму около 13 млн грн. Согласно статистике, 19,5% людей брали кредиты на открытие промтоварных магазинов, 15,3% - магазины продуктов; 15,3% - строительство и стройматериалы; 15,3% - производство; 10,8% - кафе, пиццерии и другие сферы. Благодаря программе «КУБ» удалось создать более 2 тысяч рабочих мест», - отметил Масло.

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По его словам, согласно условиям программы «КУБ», которая действует с апреля, кредит может составлять от 50 до 300 тыс. грн сроком на 12 месяцев. Директор главного регионального управления Приватбанка в области также отметил, что кредиты даются только под реальный бизнес, и программа составлена так, что мошенник воспользоваться ею не сможет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в Кропивницком состоялся региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей», инициированный Приватбанком и УСПП, в котором приняли участие предприниматели различных сфер деятельности.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местных властей и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.