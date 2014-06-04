В Киеве открылась фотовыставка, посвященная событиям на востоке Украины

В настоящее время на Востоке Украины продолжаются боевые противостояние между террористическими сепаратистскими группировками и украинской армией. Именно в такие моменты военные фотографы работают, как художники и историки одновременно.

Фотографии выставки представят картины противостояний, начиная с аннексии Крыма в феврале-марте 2014 года и борьбы на перешийках полуострова. Продолжают экспозицию фотографии событий на Востоке страны - от появления русских диверсантов и пророссийски настроенных сепаратистов Донецкой и Луганской областей - до Антитеррористической операции. Именно этим событиям посвящена выставка украинских военных журналистов - Алексея Дмитрашковского, Алексея Мазепы, Александра Васильченко, Владислава Волошина, Виктора Грома и Владислава Селезнева.

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Создание выставки стало возможным при организационной поддержке Министерства обороны Украины, Управление прессы и информации Минобороны Украины, Благотворительного фонда “Открытые сердца” и Молодежной общественной организации “Киевский клуб “Красная Звезда”.