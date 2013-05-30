Командующий ВМС Украины внезапно проверил реактивный дивизион во время стрельб

Командующий Военно-Морских Сил ВС Украины лично наблюдал за ходом стрельб, проверял уровень знаний личного состава и давал вводные по ходу выполнения задач.

- Сегодняшняя работа на полигоне "Чауда" проходит в соответствии с требованиями министра обороны Украины, который требует раз в месяц лично проводить внезапные проверки военных частей, чтобы убедиться в способности выполнять задачи по назначению, - сказал вице-адмирал Юрий Ильин. - Я был удивлен уровнем профессиональной подготовки офицеров, сержантов и матросов. Несмотря на то, что я лично указывал им цели для поражения и давал вводные, кто будет руководить огнем подразделений, они выполняли свои задачи на очень высоком уровне.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Юрий Ильин за отличную стрельбу сразу на огневой позиции наградил именными часами младшего сержанта службы по контракту Дениса Крашенинникова, который занимает должность командира отделения-вычислителя. Стоит отметить, что младший сержант службы по контракту Денис Крашенинников своего времени уже участвовал в конкурсе лучших наводчиков, который проводился в Вооруженных Силах Украины, и занял там третье место.