Незаметно заложить большое количество взрывчатки на глубине 80 метров с помощью водолазов очень сложно. А сама яхта не достаточно большая и оборудованная для такой задачи.

Яхта Andromeda, которую немецкие СМИ ранее связали со взрывами на российском газопроводе "Северный поток", слишком мала и не достаточно оборудована для проведения операции такого масштаба.

Это ставит под сомнение теорию о том, что якобы проукраинская диверсионная группа могла осуществить атаку на газопроводы в Балтийском море на этой яхте, о чем ранее писали немецкие СМИ, пишет Bild.

Сообщалось, что пятеро мужчин и одна женщина якобы совершили диверсию 26 сентября 2022 года, взяв в аренду у компании Mola Yachting судно Andromeda, которое имеет длину 15 метров и оснащено двигателем мощностью 75 л. с., чтобы заложить около 1500 килограммов взрывчатки на трубах газопровода на глубине 80 метров.

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Первая проблема, которая проявляется - это количество взрывчатки. Bild пишет, что для применения под водой для трех взрывов требуется не менее 600-900 килограммов специальных боевых взрывчатых веществ. А у яхты Andromeda нет крана, чтобы безопасно опустить под воду такой объем.

Вторая проблема, которую не удается объяснить обнародованной ранее версией, - это то, как вероятные "украинские диверсанты" смогли переправить такое количество взрывчатки через Польшу и Германию и не быть замеченными.

Третьей проблемой, демонстрирующей нестыковку, является потребность в специальном водолазном снаряжении для работы на таких глубинах. Специалисты сомневаются, что яхта Andromeda имеет такое оборудование.

Поэтому незаметно заложить такое количество взрывчатки на глубине 80 метров с помощью водолазов очень сложно, отмечают эксперты.

"Это чрезвычайно сложно! Только для погружения потребовалось бы 30 литров специальной газовой смеси. На борту должны быть десятки баллонов", - сказал изданию Bild представитель немецкого общества спасения (DLRG), эксперт по подводному плаванию Матиас Гёльцль.

Инструктор по дайвингу Роберт Рёске называет другую технику: "Повторяющаяся система, которая фильтрует воздух для дыхания с помощью натронной извести". Задача: всплывание без отравления азотом. "Это занимает от четырех до восьми часов. Любое судно, которое так долго стоит на одном месте, бросается в глаза за мили", - говорит Рёске.

Подрыв "Северных потоков" - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2022 года в трех из четырех нитях российского газопровода" Северный поток-1 "и"Северный поток-2" в результате загадочного взрыва резко упало давление. На момент взрыва они не функционировали: прокачка газа по "Северному потоку-1" была остановлена Россией по надуманным причинам с целью газового шантажа Европы, а "Северный поток-2" так и не ввели в эксплуатацию.

В Кремле заявили, что не исключают возможности саботажа, а затем российский президент Владимир Путин обвинил в инциденте "англосаксов". Но на Западе в подрыве газопровода заподозрили саму Россию.

7 марта 2023 года издание New York Times ссылаясь на источники сообщило, что новые разведданные США указывают на то, что за атакой на "Северный поток", предположительно, может стоять украинская группа. При этом, если такая группа существовала и действительно совершила этот саботаж, то действовала без указаний украинских властей. Также официальные лица США заявили, что не было выявлено причастность американских или английских лиц к этим авариям. Однако считают, что диверсанты скорее всего были с российским или украинским гражданством.

Комментируя это сообщение министр обороны Германии Борис Писториус призвал не делать поспешных выводов и отметил, что атака на "Северный поток" могла быть операцией "под чужим флагом".

Позже спикер Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга заявил, что не может официально подтвердить сообщение о якобы причастности проукраинских групп к подрыву российского газопровода "Северный поток". Расследование инцидента на газопроводе продолжается.

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