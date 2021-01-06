От победителя противостояния кандидата-демократа Джона Ософфа и кандидата-республиканца Дэвида Пердью будет зависеть, какая из партий получит большинство в Сенате США.

В штате Джорджия кандидаты от Демократической партии на выборах в Сенат США (верхняя палата Конгресса) опережают своих соперников от республиканцев.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные CNN.

В частности, сейчас, после подсчета 98% бюллетеней, действующие сенаторы от Республиканской партии не переизбираются в Сенат.

Так, кандидат от демократов, пастор Рафаэль Уорнок выигрывает выборы у сенатора-республиканца Келли Леффлера. Уорнок получает 50,6% голосов, а Леффлер - 49,4%.

В то же время другой кандидат от демократов, журналист Джон Ософф, с небольшим отрывом опережает своего конкурента от республиканцев, сенатора Дэвида Пердью. Ософф получает 50,1%, а Пердью - 49,9%. Между этими двумя кандидатами говорить о победителе еще рано, но от победы одного из этих двух кандидатов будет зависеть, какая из двух партий - Демократическая или Республиканская - будет контролировать Сенат.

Выборы в Сенат США 2020

Выборы в верхнюю палату Конгресса Соединенных Штатов Америки, то есть Сената США, состоялись 3 ноября 2020 года, одновременно с выборами президента США и в Палату представителей США. В ходе нынешних выборов в Сенат распределялись 33 места из 100. Победители этих выборов избираются на шестилетний срок - с 3 января 2021 года по 3 января 2027 года.

После выборов в США в Палате представителей сохранилось большинство за демократами - 222-212. При этом демократ Нэнси Пелоси в четвертый раз возглавила Палату представителей Конгресса США.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, демократ Джо Байден победил предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа. Инаугурация Байден назначена на 20 января 2021 года, однако Дональд Трамп до последнего пытается удержаться на посту.

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Автор: Виталий Саенко