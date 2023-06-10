Объемы передачи боеприпасов в РФ резко подскочили сразу же после 24 февраля 2022 года.

Александр Лукашенко передал российской власти более 130 тонн боеприпасов за год. Таким образом самопровозглашенный президент Беларуси помогал убивать украинцев.

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", Минск до сих пор передает боеприпасы в Россию, которая ведет кровавую войну против Украины.

"131 582 тонны боеприпасов передал режим Лукашенко РФ за 1 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объемы передачи боеприпасов из Беларуси в Россию выросли в десятки раз сразу же после 24 февраля 2022 года.

Снаряды вывозили на станции:

в приграничье с оккупированными Донецком и Луганском;

прямо в Крым;

и в 110 км от границы с Грузией.

Позиция Беларуси по войне в Украине - последние новости

Официальный Минск с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину всячески помогал российскому диктатору Владимиру Путину убивать украинцев. За это Александр Лукашенко в конце 2022 года получил от Москвы комплексы С-400 и "Искандер", которые сразу же поставили на боевое дежурство.

6 июня 2023 года мониториноговая группа "Беларуский Гаюн" сообщила, что Россия действительно передала Беларуси несколько ЗРС большой и средней дальности С-400. Один из них несет боевое дежурство в Минской области.

Кроме того, 9 июня Путин встретился с Лукашенко и уточнил сроки размещения ядерного оружия в Беларуси.

Также в Гомельском районе Беларуси недалеко от границы с Украиной начали строить военный городок для сил специальных операций.

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