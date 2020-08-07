The Economist: Мир слишком мало тратит на вакцины от коронавируса

Правительствам нужно начать работать с фармакологическими компаниями, чтобы позаботиться о быстром доступе людей к эффективным прививкам от COVID-19

Можно провести мысленный эксперимент. Представьте, что вы умрете от голода, если не съедите пиццу в ближайший час. Что вы сделаете? Большинство людей закажут пиццу немедленно. И не одну "Маргариту", а много разных видов от разных пиццерий.

Это нужно для того, чтобы довести до максимума шансы того, что по крайней мере одна пицца будет доставлена в нужное время. Никто бы не переживал, что многие другие заказы, скорее всего, окажутся в мусорнике. В реальности мир переживает голод к вакцине против COVID-19, - пишет The Economist.

До этого времени более 700 тысяч человек умерли от коронавируса. И эта цифра растет примерно на 40 тысяч каждую неделю. Но если включить сюда еще не зарегистрированные смерти, реальное число жертв будет значительно выше. Между тем, глобальная экономика переживает худшее сокращение со времен Великой депрессии. Обвал глобального ВВП в первой половине 2020 года составил 8%.

На фоне этой катастрофы ученые, вполне вероятно, создадут вакцину от коронавируса значительно быстрее, чем кто-либо мог предположить в начале пандемии. Но глобальные усилия по производству и распространению вакцин до сих пор малы. На это до сих пор было выделено около 10 миллиардов долларов. Это равносильно заказу одной пиццы вместо нескольких одновременно в мысленном эксперименте.

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Цифры не точные, но грубые подсчеты говорят, что мир купил 4 миллиарда доз вакцин от COVID-19, которые должны быть доставлены к концу следующего года. Теоретически этого хватит, чтобы сделать прививки половине человечества. Но на практике значительно меньше людей получат защиту от болезни. Некоторые вакцины на этапе производства не получат одобрения регуляторов. И потенциальный препарат-кандидат, дошедший до этапа масштабных клинических испытаний, до сих пор рискует не получить одобрения. Вероятность такого сценария составляет примерно 20%.

Другие препараты могут быть приняты, но не дадут полную защиту. Они могут не подойти для иммунизации пожилых людей. Или же вакцина может защитить пациентов от смерти, но передача вируса все равно сохранится. В других случаях придется делать более одного укола, чтобы прививка была эффективной. Из-за всех этих условий, некоторые страны, такие как Великобритания и США, купили более двух доз на каждого гражданина. Но они все равно купили мало.

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Вместо того, чтобы рассматривать неодобренные еще вакцины через призму расточительства, мир должен думать о них как о страховой политике. Ученые считают, что из десяти потенциальных вакцин, которые сейчас разрабатываются, существует 90% вероятности, что одна из них все-таки сработает. И когда такой эффективный препарат появится, нужно будет очень быстро изготовить и распространить миллиарды доз.

Но никто заранее не знает, какая из вакцин будет успешной. Поэтому правительства должны помочь фармакологическим компаниям изготовить различные вакцины в больших количествах. В идеале, речь идет о десятках миллиардов доз, которые будут готовы еще до того, как регуляторы какую-то из них одобрят. Это позволит доставить людям вакцину-победительницу очень быстро, даже если миллиарды доз других препаратов попадут "на помойку".

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